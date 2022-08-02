THY'den iç hatlarda avantajlı bilet kampanyası

THY tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olan kampanyalı biletler, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, THY codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli değil.

2.08.2022 10:54:000
Paylaş Tweet Paylaş
THY'den iç hatlarda avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY) 1 Aralık 2022 ile 15 Ocak 2023 tarihleri arasında tüm iç hat uçuşlarında 299,99 liradan başlayan fiyatlarla avantajlı biletleri satışa sundu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 2 ve 3 Ağustos 2022 tarihlerinde satın alacakları biletler ile 1 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 299,99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini hem vatandaşlar hem de dünyanın dört bir yanından gezginlerle buluşturmaya devam ettiklerini ifade etti. Ekşi, "Bir yandan yeni açılan havalimanlarımıza kanat açarken diğer yandan misafirlerimize ayrıcalıklı fiyatlarla uçma imkanı tanıyoruz. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı ve en değerli markası olarak gökyüzünü daha ulaşılabilir hale getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İndirimli bilet koşulları

Sadece THY tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olan kampanyalı biletler, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, THY codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak. Vatandaşlar kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yüzde 120 büyürüz

Yüzde 120 büyürüz

Zirvedeki 30 güçlü kadın

Zirvedeki 30 güçlü kadın

Global marka olmak istiyoruz

Global marka olmak istiyoruz

Değer erozyonu

Değer erozyonu

2030'da değerimiz 30 milyon $ olacak

2030'da değerimiz 30 milyon $ olacak

Hasar bilançosu

Hasar bilançosu

Yorum Yaz