THY'den yurt içi indirimli bilet kampanyası

THY'nin açıklamasına göre, yolcular, yurt içi uçuşları için 949 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın alabilecekleri biletlerle 12 Şubat-26 Mart'ta seyahat edebilecek.

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda 949 liradan başlayan fiyatlarla yolcularına seyahat fırsatı sunuyor.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yolcular, yurt içi uçuşları için 949 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın alabilecekleri biletlerle 12 Şubat-26 Mart'ta seyahat edebilecek.

Yolcular, kampanyayla ilgili bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.