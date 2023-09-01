Ticaret Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

Bakanlığın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, giriş sınavıyla alınacak ticaret müfettiş yardımcıları Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilecek.

Sınav için başvurular, 6-18 Eylül tarihlerinde Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

Giriş sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak.

Sınavın yazılı bölümü 14-15 Ekim'de sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 ayrı oturumda "Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi, Gümüşdere Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:7/6 Keçiören/ANKARA" adresinde gerçekleştirilecek.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav saati ve diğer hususlar Bakanlığın internet sayfasında yazılı sınav tarihinden en geç 15 gün önce ilan edilecek.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan, kadro sayısının 4 katı kadar aday, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava çağrılacak.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 26 uzman yardımcısı istihdam edecek

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), 26 uzman yardımcısı alacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, uzman yardımcılarının seçimi için giriş sınavı yapılacak.

Söz konusu personel Ankara ve İstanbul'da istihdam edilecek. Uzman yardımcılarının 6'sı bilişim alanında görev yapacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları 4-17 Eylül döneminde alınacak.

Başvurular, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılacak.

Yazılı sınav, "genel alan" için 14-15 Ekim'de, "bilişim alanı" için ise 14 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun "www.kgk.gov.tr" internet sayfasında ilan edilecek.

Adaylar, sınav yeri ve adresine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden yazılı sınavdan en az 10 gün önce görüntüleyebilecek.

Yazılı sınavda başarılı olanlar için sözlü sınav yeri ve tarihi, "www.kgk.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.