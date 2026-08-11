Ticaret satışlarında yıllık düşüş sürerken perakende güçlendi

Ticaret satış hacmi haziranda yıllık bazda yüzde 4,5 azalırken, perakende satış hacmi yüzde 11,8 artış gösterdi.

11.08.2026 10:47:440
Paylaş Tweet Paylaş
Ticaret satışlarında yıllık düşüş sürerken perakende güçlendi

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,9 yükseldi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,7 azalırken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4, perakende ticaret satış hacmi de yüzde 0,7 arttı.

Ticaret satış hacmi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 13,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 9,4 gerilerken, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 11,8 yükseldi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Toplam ciro endeksi Haziran'da yıllık bazda yüzde 25,8 arttı

Toplam ciro endeksi Haziran'da yıllık bazda yüzde 25,8 arttı

Döviz ve altın güne nasıl başladı? (11 Ağustps 2026)

Döviz ve altın güne nasıl başladı? (11 Ağustps 2026)

Küresel piyasalarda Orta Doğu endişeleri ile yapay zeka iyimserliği karşı karşıya

Küresel piyasalarda Orta Doğu endişeleri ile yapay zeka iyimserliği karşı karşıya

Yorum Yaz