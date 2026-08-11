Akfen GYO 2026’nın ilk yarısında güçlü performansını sürdürdü

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Akfen GYO), 2025 yılı yatırımlarının pozitif etkisiyle yakaladığı büyüme ivmesini 2026 yılının ilk yarısında da sürdürdü. Şirketin 30 Haziran 2025 itibarıyla 676 milyon TL seviyesinde bulunan FAVÖK’ü, portföye dâhil olan QNB Terminal Kadıköy kira getirileri ve uygulanan etkin maliyet yönetiminin katkısıyla yüzde 14 artarak 30 Haziran 2026 itibarıyla 768 milyon TL’ye yükseldi.

FİNANSAL PERFORMANSTAKİ OLUMLU SEYİR SÜRÜYOR

Operasyonel kârlılıktaki artışın yanı sıra Akfen GYO’nun bilanço göstergelerinde de iyileşme kaydedildi. Şirketin dönen varlıkları 2025 yılsonuna göre yüzde 6 artarak 6,1 milyar TL’ye ulaşırken, net borcu aynı dönemde yüzde 2 azalarak 4,9 milyar TL seviyesine geriledi.

Borçluluk yapısındaki olumlu gelişmeyle birlikte Net Borç/FAVÖK oranı 3,1 seviyesinden 2,9’a düştü. Şirketin FD/FAVÖK çarpanı da 10,3’ten 9,7’ye geriledi. Böylece Akfen GYO, 2026 yılının ilk yarısında operasyonel kârlılığındaki büyümeyi sürdürürken finansal yapısını da güçlendirmeye devam etti.

“FİNANSAL DİSİPLİNİMİZİ KORUYARAK BÜYÜMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ”





Akfen GYO Genel Müdürü Ece Demirpençe, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin değerlendirmesinde 2025 yılında yakaladıkları büyüme ivmesini 2026 yılının ilk yarısında da sürdürmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Demirpençe, “Portföyümüze dâhil olan QNB Terminal Kadıköy projesinden sağlanan katkısı ve kira gelirinin katkısı ve etkin maliyet yönetimimiz sayesinde FAVÖK rakamımızı yüzde 14 artırarak 768 milyon TL’ye taşıdık. Operasyonel performansımızdaki bu gelişime paralel olarak net borcumuzu azaltmamız ve Net Borç/FAVÖK oranımızı 3,1’den 2,9’a indirmemiz de finansal disiplinimizin önemli bir göstergesi oldu. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir kârlılık, güçlü bilanço yapısı ve verimli büyüme odağımızı korumaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.