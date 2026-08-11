ORKA Banyo 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

ORKA Banyo’nun 2026’nın ilk yarısındaki performansına proje kanalındaki talep, farklı bütçelere hitap eden yeni koleksiyonlar ve Avrupa ile Kuzey Afrika pazarlarındaki atılımlar yön verdi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerine göre Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörünün ihracatı, 2026’nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 gerileyerek 3,75 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Küresel talepteki yavaşlama ve maliyet baskılarının hissedildiği bu dönemde, banyo mobilyaları sektöründe global ölçekte faaliyet gösteren ORKA Banyo; ciro, satış hacmi ve pazar etkinliğinde geçen yılın aynı dönemine göre ilerleme kaydetti. Yurt içi ve ihracat kanallarındaki dengeli gelişimin katkısıyla yılın ilk yarısını büyüme hedefleriyle uyumlu, güçlü bir performansla tamamladı.

Büyümeyi özellikle farklı bütçelere hitap eden banyo mobilyası koleksiyonları ve proje kanalına özel geliştirilen ürün grupları destekledi. Fiyat, ölçü, hızlı termin ve standartlaşma avantajı sunan modüler çözümlerin konut, otel ve ticari projelerine gerçekleştirilen satış hacmi içindeki payı arttı. Dönemsel kampanyalarda erişilebilir fiyatlı, hızlı teslimata uygun ürünler öne çıkarken, yurt içinde bayiler ana satış gücünü korudu; proje ve yapı market kanallarında da ivme yakalandı.

İlk yarı performansını değerlendiren ORKA Banyo Genel Müdürü Nalan Yılmaz, şirketin başarısında farklı yönlerde hareket eden talebi doğru okuyabilmenin belirleyici olduğunu söyledi: “Yılın ilk yarısında dış pazarlardaki talebin bölgelere göre farklılaştığı bir tabloyla karşılaştık. Türkiye’de farklı bütçelere uygun ürünler ile proje kanalına hızlı termin sunan çözümler öne çıkarken, ihracatta Avrupa ile Kuzey Afrika’daki performans, Orta Doğu ve CIS ülkelerindeki yavaşlamayı dengeledi. Ürün ve pazar önceliklerimizi talebin yönüne göre şekillendirerek büyüme ivmemizi sürdürdük.”

Avrupa’da teslimat süreleri kısaldı

ORKA Banyo, yılın ilk yarısında mevcut pazarlardaki ticari hacmini artırırken yeni müşteriler ve iş ortaklıklarıyla ihracat ağını genişletti. Almanya’daki Orka Badmöbel lojistik merkezi, bölgesel stok yönetimi sayesinde Avrupa siparişlerinin daha hızlı ve düzenli teslim edilmesini sağladı. Kısalan teslimat süreleri mevcut ilişkileri pekiştirdi; yeni iş birliklerinde daha çevik hareket edilmesine olanak tanıdı.

ORKA Banyo, İngiltere’de müşteri ve kanal geliştirme çalışmalarını 2026’ nın ilk altı ayında da sürdürdü. Turquality kapsamında hedef pazar analizi, marka konumlandırması, kurumsal yapılanma ve stratejik yol haritasına ilişkin hazırlıklara devam edildi.

20’ye yakın ORKA Corner hayata geçirildi

ORKA Corner ağı, yılın ilk altı ayında Türkiye genelinde devreye alınan 20’ye yakın uygulamayla genişledi. Mevcut satış noktalarındaki teşhir alanları yenilenirken bayi ekiplerine yönelik eğitimler ve mağaza içi standartlar geliştirildi. Konut, ticari proje ve kentsel dönüşüm alanlarında kurulan yeni iş birlikleri de bu kanaldaki etkinliği artırdı.

Eskişehir’de vitrifiye üretimi başladı, SAP geçişi tamamlandı





ORKA’nın Eskişehir vitrifiye tesisinde seçili ürün grupları üretim ve ticari satış aşamasına geçti. Ürün geliştirme, deneme üretimleri, kalite doğrulama ve pazara hazırlık adımlarının ardından devreye alınan süreç, talep ve operasyonel gerekliliklere göre kademeli biçimde genişletilecek. Seri üretimin artmasının ardından, tesis kapasitesi ve üretilen ürün gamının planlanan takvim doğrultusunda genişletilmesi planlanıyor.

ORKA Banyo, SAP S/4HANA geçişiyle finans, satış, üretim planlama, bakım, malzeme ve depo yönetimini tek bir dijital altyapıda buluşturdu. Üretim sahasındaki makine ve sensörlerden alınan veriler, kestirimci bakım çalışmalarında kullanılmaya başlandı. Depodaki barkod sistemleri ile operatör terminalleri de SAP sistemine entegre edildi.

Karanlık fabrika yatırımı kapsamında otomasyon, veri takibi ve üretim akışının dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalar da hız kesmeden sürdü. Üretim süreleri, hata ve fire oranları ile enerji ve iş gücü verimliliğinde ilk iyileşmeler elde edildi. Hedeflenen kapasite artışının tam etkisinin ise hatların devreye girmesiyle belirginleşmesi bekleniyor.

ORKA Banyo’nun gelecek dönem önceliklerine de değinen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: “Yılın ikinci yarısında yeni koleksiyonlarımızı pazara sunacağız. Yurt içinde bayi ve ORKA Corner ağımızı genişletirken Avrupa’daki çalışmalarımıza hız vereceğiz. Mevcut görünüm doğrultusunda yıl sonu hedeflerimizi koruyoruz.”