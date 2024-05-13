Ticaret ve perakende satış hacmi martta yıllık bazda arttı

TÜİK, mart ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi martta yıllık bazda yüzde 10,5, perakende satış hacmi yıllık yüzde 19,4 artış gösterdi.

13.05.2024 11:34:240
Paylaş Tweet Paylaş
Ticaret ve perakende satış hacmi martta yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 3 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,3 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise aynı kaldı.

Ticaret satış hacmi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 arttı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,1 azalırken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 9,4 yükseldi.

Bu dönemde perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 19,4 artış gösterdi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Capital 2024 Mayıs başlıkları

Capital 2024 Mayıs başlıkları

Capital 2024 Nisan başlıkları

Capital 2024 Nisan başlıkları

Capital 2024 Mart başlıkları

Capital 2024 Mart başlıkları

Capital 2024 Şubat sayısı başlıkları...

Capital 2024 Şubat sayısı başlıkları...

YUNT ilk sergisi “Şehir Nerede?” ile Sultanbeyli’de

YUNT ilk sergisi “Şehir Nerede?” ile Sultanbeyli’de

Capital 2024 Ocak başlıkları

Capital 2024 Ocak başlıkları

Yorum Yaz