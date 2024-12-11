Ticaret ve perakende satış hacmi yıllık arttı!

TÜİK, ekim ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı. Ticaret satış hacmi ekimde yıllık bazda yüzde 7,2, perakende satış hacmi ise yüzde 15 artış gösterdi.

11.12.2024 12:00:010
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Ticaret ve perakende satış hacmi yıllık arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 azaldı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,4 ve perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 artarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,4 geriledi.

Ticaret satış hacmi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,2, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,8 ve perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15 yükseldi.



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