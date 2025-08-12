Ticaret ve perakende satış hacminde artış sürdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ticaret satış hacim endekslerinin Haziran 2025 sonuçlarını açıkladı.

12.08.2025 10:32:050
Paylaş Tweet Paylaş
Ticaret ve perakende satış hacminde artış sürdü

Ticaret satış hacmi haziranda yıllık bazda yüzde 22,5, perakende satış hacmi ise yüzde 14,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,8 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,5, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,4 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 1,3 yükseldi.

Ticaret satış hacmi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 14,3, toptan ticaret satış hacmi yüzde 27,6 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 14,7 artış gösterdi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İlk 6 ayda 6,3 milyar dolarl��k doğrudan yatırım

İlk 6 ayda 6,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım

İngiltere’de işsizlik 4 yılın zirvesinde yatay kaldı

İngiltere’de işsizlik 4 yılın zirvesinde yatay kaldı

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (12 Ağustos 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (12 Ağustos 2025)

Kafalar karışmıştı: Trump'tan altın açıklaması geldi

Kafalar karışmıştı: Trump'tan altın açıklaması geldi

TÜİK'ten dış ticaret açıklaması: Endeksler yükselişte

TÜİK'ten dış ticaret açıklaması: Endeksler yükselişte

Memurlar için ilk zam teklifi bugün belli olacak

Memurlar için ilk zam teklifi bugün belli olacak

Yorum Yaz