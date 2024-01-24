TKYD 2024'ü yeni üyelerle karşıladı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin 2023 sonunda tüzel üye sayısı 150’ye ulaştı. TKYD’ye Arkas Holding, Boyner Grup, Farplas Otomotiv A.Ş, Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Petrol Ofisi de üye oldu.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, TKYD olarak 2003 yılından bu yana, kurumsal yönetim anlayışının ve prensiplerinin Türkiye’de tanınması, anlaşılması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla faaliyetlerimizi sürdürdüklerini belirterek, “Türkiye’nin kalkınması için bu yönde faaliyet gösteren bütün kurumlarımızın sağlam temellere oturması, ‘başarılı bir kurumsal yönetim yapısı’ oluşturabilmelerinden geçiyor. TKYD olarak, kurumsal yönetimin; karar alma mekanizmalarında, yönetim kurulu toplantılarında ve kurumların tüm kademelerinde sağlıklı bir biçimde uygulanmasını kapsayan davranışsal yönetim alanında henüz kat etmemiz gereken uzun bir yolumuz olduğuna inanıyoruz. Aramıza yeni katılan ve katılacak tüm üyelerimize “hoş geldiniz” diyoruz.” dedi.

Kurumsal yönetimin yaygınlaştırılması misyonuyla hareket eden TKYD’nin 2023 sonunda tüzel üye sayısı, yeni üyeleriyle birlikte 150’ye ulaştı. 2023 yılında TKYD’ye katılan üyelerden bazıları Arkas Holding, Boyner Grup, Esin Avukatlık Ortaklığı, Farplas Otomotiv A.Ş., Kalkınma ve Yatırım Bankası, Moda Deniz Kulübü ve Petrol Ofisi oldu.

Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının yaygınlaştırılması misyonuyla hareket eden TKYD, 2023 sonu itibariyle toplam 150 tüzel üyeye ulaştı.

AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş., Arkas Holding A.Ş., AON Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm Tic. A.Ş., Boyner Grup, Branchout Global Strategy Company, Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş., DİAS Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş., DiliTrust MEA DMCC, Doğu Pres Otomotiv ve Teknik Sanayi ve Tic. A.Ş., Erciyas Holding, Esin Avukatlık Ortaklığı, Farplas Otomotiv A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İş GYO), İş Portföy Yönetimi A.Ş., Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş., Koroplast, Mega Metal San. Ve Tic. A.Ş. A.Ş., MGO Grup A.Ş., Nazalı Avukatlık Ortaklığı, Pronet Güvenlik&Alarm Sistemleri, Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş, SOCAR Türkiye Enerji A.Ş., Yenibiriş Dijital İnsan Kaynakları ve Teknoloji Anonim Şirketi, Yeşilova Holding A.Ş., Yeşim Group, Yonga Mobilya A.Ş ve WNT Dış Tic. ve Paz. A.Ş. TKYD’ye 2023 yılında katılan yeni üyelerden bazıları oldu.







