TL'nin reel değeri nisan ayında geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi nisanda geriledi.
Reel efektif döviz kuru endeksi, Nisan 2025'te TÜFE bazında 1,55 puan azalarak 72,12'ye geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,55 puan azalarak 72,12 oldu.
Endeks, Mart 2025'te 73,67 düzeyindeydi.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 2,34 puan düşüşle 95,56'dan 93,22'ye geriledi.
Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 7,52 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında 0,17 puan azaldı.