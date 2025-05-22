TMSF, bir şirketi daha satışa çıkardı: İhale günü

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mülkiyeti Hazine'de bulunan HES Hacılar Elektrik AŞ'yi (HES Kablo) 22 milyar lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

22.05.2025 14:53:100
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TMSF, bir şirketi daha satışa çıkardı: İhale günü

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Kurul, HES Kablo'nun yüzde 100'ünün yanı sıra Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Çelik Halat) Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ (yüzde 25) ile Hazine'deki (yüzde 2,49) yüzde 27,49'luk payının satışını gerçekleştirecek.

Kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihaleye 30 Haziran'a kadar teklif verilebilecek.

Muhammen bedelin 22 milyar lira olarak belirlendiği ihale, 1 Temmuz'da saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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