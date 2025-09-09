Tofaş, yeni araç üretim sözleşmesini duyurdu

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'den dün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

"18 Nisan 2025 tarihli açıklamamız ile, Stellantis markaları (Fiat, Opel, Citroën ve Peugeot) için ihracata yönelik demonte araçlar da dâhil olmak üzere yıllık 150.000 adet üretim kapasitesine sahip olacak yeni bir hafif araç modelinin 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Şirketimiz tarafından Türkiye'de çoklu enerji platformunda üretilmesine ilişkin yatırım yapılmasına karar verildiği ve bu kapsamda Stellantis Grubu ile proje detaylarının ve koşullarının belirlenmesine yönelik sözleşme görüşmelerinin yürütüldüğü kamuya duyurulmuştu.

Bu kapsamda, Şirketimiz ile Stellantis Europe S.P.A arasında, Stellantis markaları (FIAT, Opel, Citroën, Peugeot) için "K9" modelinin hafif ticari araç ve "Combi" "versiyonlarının çoklu enerji platformunda Türkiye'de üretim ve dağıtım hakkının Tofaş'a verilmesine ve üretilen araç ile yedek parçaların satış koşullarının belirlenmesine yönelik bir üretim sözleşmesi ("Üretim Sözleşmesi") imzalanmıştır.

İlgili Üretim Sözleşmesi uyarınca toplam 256 milyon Euro tutara kadar yatırım ile 2026'nın üçüncü çeyreğinde hayata geçirilmesi öngörülen proje, demonte araçlar (CKD) da dahil olmak üzere yıllık 150.000 adet üretim kapasitesine sahip olacaktır.

Proje kapsamında, yatırım faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben 2034'ün son çeyreğine kadar yaklaşık %80'lik bölümü Türkiye piyasası için olmak üzere, CKD hariç, yaklaşık 660.000 adet araç üretilmesi hedeflenmektedir .

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") uyarınca, Üretim Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, satış işlemlerinde yıllık hasılat tutarına oranının ve alım işlemlerinde yıllık satışların maliyeti tutarına oranının %10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi nedeniyle, 28 Şubat 2025 ve 30 Nisan 2025 tarihli yönetim kurulu kararları ile kabul edilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin raporlara ek olarak Üretim Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin rapor hakkında bilgi ayrıca açıklanacaktır".