TOFAŞ'tan 2023'te 15 milyar 83 milyon lira net kâr

TOFAŞ tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, şirketin 2022 yılında 9 milyar 374 milyon 39 bin lira olan konsolide net kârı 2023 yılında 15 milyar 83 milyon 439 bin liraya yükseldi.

14.02.2024 09:30:400
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TOFAŞ'tan 2023'te 15 milyar 83 milyon lira net kâr

Türk Otomobil Fabrikası AŞ (TOFAŞ), geçen yıl 15 milyar 83 milyon 439 bin lira konsolide net kâr elde etti. TOFAŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin 2022 yılında 9 milyar 374 milyon 39 bin lira olan konsolide net kârı 2023 yılında 15 milyar 83 milyon 439 bin liraya yükseldi.

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