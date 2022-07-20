TOGG Sedan İstanbul’da görücüye çıktı

Togg, ‘Konsept Akıllı Cihazını’, Zorlu Center’da sergilemeye başladı.

2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’u banttan indirmeye hazırlanan Togg, ABD’nin Las Vegas kentindeki tüketici elektroniği şovu CES 2022’de tanıttığı ve ‘Konsept Akıllı Cihaz’ olarak isimlendirdiği konsept otomobilini Zorlu Center’da ziyaretçilerle buluşturdu.

AA’nın aktardığı habere göre; Togg’un “Konsept Akıllı Cihaz” olarak isimlendirdiği vizyon otomobili, Togg DNA’sında bulunan stilistik özelliklerin korunduğu, dinamik ve yenilikçi bir fastback olarak öne çıkıyor. Murat Günak liderliğinde Togg tasarımcıları tarafından geliştirilen ve Pininfarina stüdyolarında üretilen cihazdaki ön cam, doğuştan elektrikli mimariyle uyumlu olacak şekilde neredeyse baştan tasarlanırken, jantlar Togg DNA’sına ait çok kollu stilize edilmiş lale özelliğini taşımaya devam ediyor.

Menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renge sahip akıllı araçta dış tasarımın yanı sıra iç tasarım ve yolcuların kabin deneyiminin üst seviyeye taşınması hedefleniyor. İçeride C SUV’un tasarımına sadık bir yaklaşım izlenmesine rağmen, direksiyon simidi, sportif ve zarif bir tasarımla baştan oluşturulmuş durumda bulunuyor. İç mekânda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alırken, orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla kapılar bir kitap gibi açılıyor.

Ön koltuklarda açık renk deri kullanılırken, arka koltuklarda koyu renk tercihi göze çarpıyor. Emniyet kemerlerinde ise özgünlüğü vurgulamak için açık mavi renk tercihi dikkati çekiyor.

Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV pazara çıkacak.

Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.