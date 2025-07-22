TOKİ 36 ilde arsa satacak: Ödeme koşulları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 36 ilde 245 arsayı 4 Ağustos tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. 10.30'da Ankara İlbank Sosyal Tesisleri'nde TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak açık artırma için peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

Ödeme koşulları nasıl olacak?



Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, kentsel çalışma, lojistik ve sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.



Arsalar hangi illerde?



Muhammen bedeli 15 milyar 725 milyon 393 bin 405 lira olan toplam 3 milyon 699 bin 431 metrekare büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Uşak'ta bulunan 245 arsa, açık artırmayla satılacak.



Ayrıntılı bilgilere; toki.gov.tr ile emlakmuzayede.com.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz.