TOKİ’den sosyal konut projesine başvuranlara dolandırıcılık uyarısı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ‘kurada öncelik tanıyacağız’ dolandırıcılığına karşı bir uyarıda bulundu.

20.09.2022 12:14:000
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TOKİ’den sosyal konut projesine başvuranlara dolandırıcılık uyarısı

TOKİ, 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ”Başvurunuzun ardından kurada öncelik sağlanacağı ve bunun için para talep edildiği” yönünde dolandırıcılık girişiminlerinin olduğunu ve bu konuda şikayetler aldıklarını açıkladı.

Bir uyarı metni yayımlayan TOKİ, şu ifadelere yer verdi:

”Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapan İdaremizin ismi kullanılarak sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir.

'KURADA ÖNCELİK TANIYACAĞIZ' TUZAĞI

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projemiz kapsamında “Başvurunuzun ardından kurada öncelik sağlanacağı ve bunun için para talep edildiği” yönünde dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu şikayetleri gelmektedir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası’nın yetkili Şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN”

Ayrıca herhangi bir kooperatif veya dernek vasıtasıyla bir talep ya da ön talep ya da kapora vb. alınarak işlem yapılmamaktadır. Bu sebeple size telefonla veya şahsen ulaşarak kuralarda öncelik sağlayacaklarını vadeden, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, İdaremizin internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir”

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