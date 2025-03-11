Toplam ciro endeksi aylık ve yıllık bazda arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,4 yükseldi.

11.03.2025 10:52:210
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Toplam ciro endeksi aylık ve yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 1,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 35,4 artış gösterdi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 25,6'ya yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 54,2, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 10,2 arttı.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,9, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,6 artış gösterdi. Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47,6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 5 yükseldi.

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