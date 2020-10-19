Tosyalı Holding'ten 1 milyar dolarlık yatırım

Anadolu'nun köklü aile şirketlerinden Tosyalı Holding, pandemiyle mücadelesini sürdürürken, yatırımlarını ertelemeden yoluna devam ediyor. Şirketlerin esas gücünün kriz dönemlerinde ortaya çıktığına inanan bir grup olduklarını kaydeden Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Dalgalı denizde motor kapatılmaz, tam güç asılmak gerek. Çalışmaya, üretmeye, büyümeye devam edeceğiz. Tüm dünyayı etkileyen korona virüs mücadelesinde de ne yatırıma ne de istihdama ara vermeyeceğimizi açıklamıştık. Farklı coğrafyalardaki yatırımlarımıza da projelerimize de devam ediyoruz" dedi.

ÇELİK YATIRIMI

Türkiye’de yatırımlara aralıksız sürdürdüklerini belirten Tosyalı, İskenderun 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yeni çelik yatırımına başlayacaklarını söyledi. Başlangıçta hurdadan üretim yapacak tesisin, orta vadede madenden çelik üretimine geçeceğini kaydeden Tosyalı, "2020 içinde başlaması planlanan bu yatırım, 1 milyar dolar boyutunda olacak" dedi.

AFRİKA AÇILIMI

Yurtdışı yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Tosyalı, şöyle devam etti:

"Yatırım hamlemiz, Batı Afrika’nın giriş kapısı olan Senegal ve Angola’layla devam edecek. Cezayir’in toplam 6 milyar dolarlık yatırımın 4’üncü fazı için 2019’da düğmeye bastık. Bölgedeki yatırımda ikinci durağımız Senegal; bu yatırım bölge için yeni bir kırılma noktası olacak. Senegal’de “Tosyalı Ekonomi Bölgesi” olarak adlandırılan bir projeye başladık. Yeni yatırım noktamız ise Angola olacak."