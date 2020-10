Anadolu'da yatırım var mı?

ÜÇ ANADOLU KENTİNDE İHTİYAÇ DUYULAN YATIRIMLAR



“KATMA DEĞER YARATILMALI” Rekabet gücünü artırmak için zamanın ruhunu yakalamak gerektiğini söyleyen Gaziantep Ticaret Odası Başkanı MEHMET TUNCAY YILDIRIM, “Üretim gücümüz yüksek ama teknoloji kullanımımız düşük. İhtiyacımız olan, ihracatın kilogram başına fiyatını artıracak katma değerli ürünlere yatırım. Bunun yolu da teknolojiye, bilişime, Ar- Ge’ye, tasarıma yatırımdan geçiyor. Belki de en büyük yatırımı bakış açımıza yapmalıyız. Yaşadığımız süreç de bize çok net gösterdi ki bir anda tüm normaller değişebilir. İşletmelerimiz bu tarz krizlerden kendini koruyabilmek için yatırım yapmalı” diyor.

“LİMAN BAĞLANTISI İSTİYORUZ” Eskişehir OSB Başkanı NADİR KÜPELİ, TCDD tarafından Hasanbey Lojistik Merkezi ile OSB arasındaki 7 kilometrelik demiryolu hattının yapımı konusunda artık adım atılmasını beklediklerini belirtiyor. Küpeli, Eskişehir sanayisi açısından çok önemli olan Gemlik Limanı demiryolu hattının yapılmasıyla ihracatın lojistik masraflarında yılda 40 milyon Euro’luk tasarruf edebileceklerini ve büyük bir rekabet avantajı kazanabileceklerini söylüyor.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM GEREKİYOR” DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı OKAN KONYALIOĞLU, şöyle konuşuyor: “Denizli’deki en büyük ihtiyaç, dijitalleşme ve markalaşma yatırımları. Her şirketin kendini bir teknoloji şirketine evirmesi gerektiğini düşünüyorum. Hammaddenin yarı mamule, yarı mamulün nihai ürüne dönüşmesine, aradaki elleçlemeler, stoklamalara kadar her aşama dijitalleşmeli. Her şirket, ihtiyacına göre, özel yazılımlarla çalışmalı, buna yatırım yapmalı.”