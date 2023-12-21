Toyota 1,1 milyon aracını geri çağıracak

Toyota, hava yastığı sensörü sorunu nedeniyle 1,1 milyon aracını geri çağıracak. Geri çağırılacak araçların 1 milyonunu ABD'de satılan modeller oluşturuyor.

21.12.2023 10:41:190
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Toyota 1,1 milyon aracını geri çağıracak

Toyota Motor, sensördeki kısa devrenin hava yastıklarının tasarlandığı gibi açılmamasına neden olabileceği şüphesiyle dünya çapında 1 milyon 120 bin aracı geri çağıracağını bildirdi.

Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota ve Lexus, bazı sedan ve SUV modellerinde hava yastığı sensöründeki sorunun araç içindekilerin ağırlığını yanlış tahmin ederek, olası bir çarpışma durumunda hava yastığının doğru şekilde açılmamasına neden olabileceği şüphesiyle dünya çapında 1 milyon 120 bin aracı geri çağıracak.

Geri çağırma, 2020-2022 yıllarında üretilen Avalon, Camry, Corolla, RAV4, Lexus ES250, ES300H, ES350, RX350 Highlander ve Sienna Hybrid araçları kapsıyor. Bu araçların 1 milyonu ABD'de satılan araçlardan oluşuyor.

Yetkili Toyota bayileri söz konusu sensörleri inceleyecek ve gerekirse değiştirecek. Toyota, Şubat 2024'te araç sahiplerini geri çağırma konusunda bilgilendirmeye başlamayı planlıyor.

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