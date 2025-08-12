Trump, Çin ile gümrük vergisi ateşkesini 90 gün uzattı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına yönelik yüksek oranlı gümrük vergilerinin durdurulmasını 90 gün uzatan kararnameyi, sürenin dolmasına saatler kala imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen mallara uygulanan yüksek oranlı gümrük vergilerinin durdurulmasını 90 gün uzatan başkanlık kararnamesini imzaladı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, kararın mevcut ateşkes süresinin dolmasına saatler kala alındığı belirtildi.

Taraflar, geçen ay Stockholm’de yapılan görüşmelerde uzatma yönünde beklenti yaratmış, böylece iki ülke arasındaki ticaret anlaşmazlıklarının çözümü için ek süre kazanılmıştı. Daha önce %245’e varan gümrük vergisi tehdidinin önüne geçen bu karar ile yeni son tarihin 9 Kasım olacağı ifade edildi.

Trump, son açıklamalarında ABD-Çin ilişkilerini “çok güzel” olarak tanımlarken, gümrük vergileri konusunda ise hâlâ çözülmesi gereken anlaşmazlıklar bulunduğunu vurguladı.

