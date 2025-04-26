Trump, Çin'den "önemli bir şey" bekliyor

Piyasaların tarifelere uyum sağladığını savunan ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den "önemli bir şey" almadıkları sürece tarifeleri düşürmeyeceklerini söyledi.

26.04.2025 09:33:310
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Trump, Çin'den "önemli bir şey" bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den önemli bir şey almadıkları sürece bu ülkeye yönelik gümrük tarifelerini düşürmeyeceklerini bildirdi.

Trump, Air Force One uçağında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Trump, "Çin bize önemli bir şey vermediği sürece tarifeleri düşürmeyeceğiz." diye konuştu.

Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde günde 5 milyar dolar kaybettiklerini ve kendisinin bu rakamı aşağı çektiğini belirterek, yakında bu zararın tersine döneceğini ancak daha gidilecek yol olduğunu söyledi.

Karşılıklı gümrük vergilerinde yeni bir ertelemenin olası olmadığını dile getiren Trump, anlaşma yapacaklarını, anlaşma olmazsa da tarifeleri makul bir şekilde belirleyeceklerini ifade etti.

-  Piyasalar tarifelere uyum sağlıyor

Trump, piyasaların tarifelere uyum sağlayıp sağlamadığına yönelik soru üzerine, "Ne olup bittiğine bakarsanız bence öyle. Bir geçiş süreci olacağını söylemiştik. İnsanlar bunu anlamadı, şimdi anlamaya başlıyorlar." dedi.

Piyasalarda içeriden bilgiyle işlem yapılıp yapılmadığına dair soruya cevaben de Trump, kendi için taahhütte bulunabileceğini ancak kendisi için binlerce kişinin çalıştığını söyledi. Trump, kimsenin bunu yapmış olabileceğini düşünmediğini kaydetti.

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