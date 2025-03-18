Trump, Fed için ilk atamasını yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) denetimden sorumlu başkan yardımcılığı görevi için bankanın Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman'ı seçtiğini bildirdi.

18.03.2025 09:47:110
Paylaş Tweet Paylaş
Trump, Fed için ilk atamasını yaptı

Trump, Fed'in denetimden sorumlu başkan yardımcılığına Michelle Bowman'ı aday gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Michelle 'Miki' Bowman'ın Fed'in yeni Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı olacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bowman'ın 2018'den bu yana Fed'in Yönetim Kurulu'nda görev yaptığını anımsatan Trump, enflasyon, düzenlemeler ve bankacılık konularında geniş bir uzmanlığa sahip olduğunu kaydetti.

Trump, "Ekonomimiz son dört yıldır kötü yönetildi ve artık bir değişimin zamanı geldi. Miki, bu işi başarmak için gereken bilgi ve beceriye sahip. Ülkemizin tarihinde daha önce görülmemiş ekonomik seviyelere ulaşacağımıza eminim." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Senatosu tarafından onaylanması halinde Bowman, şubat ayı sonunda bu görevden ayrılan Michael Barr'ın yerine geçecek.

Michael Barr, Trump yönetimiyle olası bir anlaşmazlığı önlemek amacıyla ocak ayı başında Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Bowman'ın, bankacılık düzenlemelerinde Barr'a kıyasla daha ılımlı bir yaklaşım benimsemesi bekleniyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Deprem bölgesi için 400 milyon euroluk yeni finansman imkanı

Deprem bölgesi için 400 milyon euroluk yeni finansman imkanı

Elektrik sözleşmeleri güncellendi: Yeni sözleşme ve faturalar nasıl olacak?

Elektrik sözleşmeleri güncellendi: Yeni sözleşme ve faturalar nasıl olacak?

Hazine 2 ihalede 71,1 milyar lira borçlandı

Hazine 2 ihalede 71,1 milyar lira borçlandı

Çinli BYD'nin değeri, ünlü otomobil devlerini geçti

Çinli BYD'nin değeri, ünlü otomobil devlerini geçti

AJet'ten yurtdışı için indirimli bilet kampanyası

AJet'ten yurtdışı için indirimli bilet kampanyası

Coğrafi işaret alan Bingöl Balı Migros'ta satılacak

Coğrafi işaret alan Bingöl Balı Migros'ta satılacak

Yorum Yaz