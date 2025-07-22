Trump: "İran nükleer üretime devam ederse tekrar vururuz"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki nükleer tesislere yönelik haziran ayında düzenlenen hava saldırılarına dair yeni bir açıklamada bulundu. Truth Social üzerinden paylaşım yapan Trump, İran Dışişleri Bakanı'nın "tesisler yok edildi" ifadelerine yanıt vererek, "Elbette öyle, tam da dediğim gibi ve eğer gerekirse yine yaparız" ifadelerini kullandı.

22.07.2025 10:46:470
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Trump: "İran nükleer üretime devam ederse tekrar vururuz"

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Fox News'e verdiği röportajda ABD'nin İran'a saldırısına yönelik yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Erakçi'nin İran'daki nükleer tesisler hakkında "hasar çok ciddi, tesisler yok edildi" dediğini aktaran Trump, "Elbette öyle, tam da dediğim gibi ve eğer gerekirse yine yaparız." ifadesini kullandı.

Trump, ayrıca, ön raporlara dayanarak ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının Tahran yönetiminin nükleer programını "tamamen yok etmediği" ve çalışmaları sadece "birkaç ay geriye götürmüş olabileceği" yönünde değerlendirmelerde bulunan CNN'in "sahte muhabirlerini derhal kovması" ve hem kendisinden hem de İran'ın nükleer tesislerini yok eden pilotlardan "özür dilemesi" gerektiğini savundu.

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