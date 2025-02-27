Trump'tan AB'ye yeni yüzde 25 tarife planı

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik gümrük vergilerini yakında açıklayacaklarını belirterek, yüzde 25 tarife uygulamaya karar verdiklerini bildirdi.

27.02.2025 09:41:160
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Trump'tan AB'ye yeni yüzde 25 tarife planı

ABD Başkanı Trump, AB'ye yönelik yüzde 25 tarife planladıklarını söyledi. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ilk kabine toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kanada ile Meksika'ya yönelik tarifeleri durdurmayacağını söyleyen Trump, Kanada ve Meksika üzerinden ABD'ye gelen fentanil yüzünden milyonlarca kişinin öldüğünü öne sürdü.

Trump, "Tarifeler devam edecek, hepsi değil ama birçoğu." ifadesini kullanırken, 2 Nisan'da Kanada ile Meksika'ya yönelik tarifelerin yanı sıra diğer tüm tarifelerin de yürürlüğe gireceğini belirtti.

Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu

AB'ye yönelik gümrük vergilerinin hangi seviyede uygulanacağına dair soru üzerine Trump, "Bir karar verdik, çok yakında açıklayacağız ve genel anlamda yüzde 25 olacak. Bu otomobiller ve diğer şeylere uygulanacak. Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu ama şimdi ben başkanım." dedi. Trump, AB'nin misilleme yapmaya çalışabileceğini ancak bunun başarılı olmayacağını ifade ederek, bu durumda artık oradan ithalat yapmayacaklarını kaydetti.

Tarifelerin zamanlaması kafa karışıklığına neden oldu

Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifeleri durdurmayacağını söylemesi ancak aynı zamanda bunların 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini açıklaması kafa karışıklığına neden oldu. ABD Başkanı, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi getirmişti. Tarifelerin 4 Şubat'ta yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

Trump, tarifelerin yürürlüğe girmesinden bir gün önce sınır güvenliklerini artırmaları karşılığında Kanada ve Meksika'ya getirilen tarifelerin 30 gün süreyle durdurulduğunu açıklamıştı. ABD Başkanı Trump, daha önce karşılıklı tarifeler ve bazı sektörlere yönelik gümrük vergileri için 2 Nisan tarihine işaret etmişti.


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