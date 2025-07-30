TÜİK açıkladı: Ekonomik güven yılın en düşüğünde

Ekonomik güven endeksi, Temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,4 azalışla 96,3 değerini aldı ve böylelikle yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

30.07.2025 11:27:210
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TÜİK açıkladı: Ekonomik güven yılın en düşüğünde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks haziranda 96,7 iken temmuzda yüzde 0,4 azalarak 96,3 oldu. Tüketici güven endeksi, Temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,38 azalışla 83,5'e düştü.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,5 artışla 98,9 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,8 azalışla 110 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,5 azalarak 107,9, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 2,2 artışla 88,8 değerini aldı.

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