Tüketici güven endeksi haziran ayında azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya kıyasla yüzde 6,5 azaldı. Mayısta 91,1 olan endeks, haziranda 85,1 olarak kayıtlara geçti.

19.06.2023 10:40:510
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Tüketici güven endeksi haziran ayında azaldı

Tüketici güven endeksi haziranda aylık bazda yüzde 6,5 azalarak 85,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya kıyasla yüzde 6,5 azaldı. Mayısta 91,1 olan endeks, haziranda 85,1 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 70,6 iken haziranda yüzde 2,2 azalışla 69,1'e geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi mayısta 94 iken bu ay yüzde 8,8 azalarak 85,8 oldu.

Mayısta 100,5 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 7,8 düşüşle bu ay 92,7 olarak kayıtlara geçti. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise mayısta 99,1 iken haziranda yüzde 6,2 azalışla 93 olarak hesaplandı.

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