Tüketici haklarına kapsamlı koruma: Yapay zeka ve dijitalleşme dönemi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketicileri haksız uygulamalara karşı korumak için otomotivden kuyumculuk sektörüne, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlardan uzaktan satışa kadar birçok alanda yeni yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından, Bakanlıkta düzenlenen ve 81 ilden tüketici kuruluşları temsilcilerinin yer aldığı 29. Tüketici Konseyi Toplantısı'na katılımına ilişkin paylaşım yaptı.

Tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Bolat, tüketicilerin uyuşmazlıklarda çözüm mekanizmalarına kolaylıkla ulaşmalarına, taraf oldukları her türlü sözleşme ve işlemi kapsayan alanlarda denetimleri artırmaya ve piyasa dengesinin şekillenmesine katkı sağlamaya devam ettiklerini bildirdi.

Bolat, söz konusu toplantıda da konsey başkanı, üyeleri, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile tüketicileri koruyacak yeni düzenlemeleri ele aldıklarını aktardı. Tüketiciyi yanıltıcı, piyasayı olumsuz etkileyen eylemlere karşı tedbirleri artırma, tüketicileri koruma süreçlerinde yapay zekayı daha etkin kullanmanın da değerlendirildiğini aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Hükümet olarak son 2 yılda haksız ticaret, fahiş fiyat, stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadelede, otomotiv, emlak, gıda, toptan ve perakende, marketler, kuyumculuk sektörlerinde, ayrıca aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar, doğrudan satış, abonelik sözleşmeleri, uzaktan satış gibi alanlarda onlarca yeni yasal düzenleme çıkardık. Bunların yanı sıra milyonlarca firma ve on milyonlarca ürünü denetledik. Her ay kamuoyuna açıkladığımız gibi yasalara uyulmayan uygulamalarda, şu ana kadar milyarlarca lira idari para cezası kesilip tahsil edildi."

Bolat, bu kapsamda ALO 175 Tüketici Danışma Hattı, Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi Mobil Uygulaması gibi dijital uygulamalarla tüketici mağduriyetlerinde anında müdahale mekanizmaları kurduklarına değinerek, Bakanlığın iç ve dış ticareti geliştirerek tüketici ve üretici dostu çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini de kaydetti.