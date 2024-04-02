Tüpraş ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek?

Tüpraş (TUPRS), genel kurulda onaylanan kar payı kararını KAP'a bildirdi. Kararla beraber Tüpraş'ın temettü ödeme tarihi ve ödenecek kar payı miktarı da kesinleşti.

2.04.2024 09:20:000
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Tüpraş ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek?

Tüpraş, genel kurulda onaylanan kar payı kararını  Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. 

Açıklamaya göre Tüpraş pay başına brüt 10,3799282 TL, net 9,3419353 TL kar payı ödemesi yapacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Nisan ve ödeme tarihi 5 Nisan 2024 olarak açıklandı.

İkinci kar payı olur mu?

Tüpraş'ın kar payı açıklamasında ayrıca "Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda, şirket yönetimince finansal piyasalardaki gelişmelere ve şirketimiz likidite durumunun gelişimine göre yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde olağanüstü genel kurul kararı ile ilave kar payı dağıtım imkanlarının da ayrıca değerlendirilebileceği hakkında da bilgi verildi" denildi.

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