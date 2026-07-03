Türk girişimci dünyanın süper yat devlerini Monaco'da buluşturuyor

Dünya süper yat ve denizcilik sektörünün en üst düzey karar vericilerini [DO1] bir araya getiren küresel platform Global Superyacht Forum (GSYF), 2027 yılının Eylül ayında Bodrum'da düzenlenecek büyük bir Maritime & Süper Yat Zirvesi ile Türkiye'de buluşmaya hazırlanıyor. Platformun kurucusu Türk girişimci olan Şekip Hardal, global yolculuğunun en anlamlı duraklarından birini kendi ülkesinde gerçekleştireceğini belirtti.

Geçtiğimiz nisan ayında Miami Beach'teki W South Beach otelinde başarıyla gerçekleşen etkinliğin ikinci duraği ise Monaco’da yapılacak. Tayland, São Paulo, Cartagena, Meksika (Los Cabos), Panama, Dominik Cumhuriyeti ve El Salvador'da Global Superyacht Forum’u düzenleyecek olan Şekip Hardal, “Dünyanın dört bir yanından süperyat sahiplerini, dünyaca ünlü süperyat firmalarının temsilcilerini sektörün önde gelen fikir liderlerini bir araya getirdiğimiz etkinliğimizin sıradaki durağı Monaco. Kendi ülkemin eşsiz coğrafyasını, imkanlarını, gelişmişlik düzeyini tüm dünyaya tanıtmaya hazırlanırken dünya çapında gerçekleştirmeye devam ettiğimiz GSYF etkinliğimiz ile sektöre yön vermeyi hedefliyoruz” dedi.

Amaç: Türkiye'yi Küresel Denizcilik Ekosisteminin Merkezine Taşımak

Geleneksel bir tekne fuarından farklı olarak; yatırım, hukuki çerçeve ve sermaye hareketliliği konularının ele alındığı, kapalı-kapı formatında üst düzey bir platform olarak kurgulandığını belirten Hardal: “Zirvenin, hem ülkemize hem de yatırımcı markalarımıza doğrudan yabancı yatırım çekilmesi, yüksek gelirli turizmin geliştirilmesi ve yat mühendisliği ile marina hizmetleri alanlarında nitelikli istihdam yaratılması açısından önemli katkılar sağlamasını bekliyoruz. Monaco, dünyanın en büyük süper yat sahiplerini, yatırımcılarını, brokerlarını, yönetim şirketlerini ve tasarımcılarını aynı yerde buluşturan en önemli merkezlerden biri. Elde ettiğimiz deneyimi 2027’nin Eylül ayında ülkemizde yaşatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.















