Türk-İş gıda enflasyonu rekor kırdı: Açlık ve yoksulluk sınırı yükseldi

Mutfak enflasyonu aylık yüzde 5,15 ve son 12 aylık yüzde 130 oranında artış gösterdi. Açlık sınırı 7 bin 245 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise dört kişilik bir aile için 23 bin 600 lira olarak ölçüldü.

Türk-İş Araştırmasının 2022 Eylül ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 7 bin 245 liraya yoksulluk sınırı da 23 bin 600 liraya çıktı. Gıda enflasyonu aylık yüzde 5,15, son 12 aylık artış da yüzde 130'u aştı.

Türk-İş Eylül ayı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' Araştırmasına göre, açlık sınırı 7 bin 245 lira olarak hesaplandı. Açlık sınırı asgari ücretin bin 745 lira üzerinde kaydedilirken, yoksulluk sınırı da dört kişilik bir aile için 23 bin 600 lira olarak ölçüldü.

Raporda, "Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 9 bin 470 liraya ulaştığı rapora göre, sabit gelirliler dengeli, yeterli ve sağlıklı beslenebilmekten bile yoksunluk duyuyorlar. Talepten maliyete ve beklentilere kadar enflasyonun her türlüsü tüm varlık, mal ve hizmet fiyatlarını bozarken, bu geçici yoksunluk ön görülebilir gelecekte kalıcı yoksulluk haline dönüşme tehlikesi barındırıyor" değerlendirmesi yer aldı.

Rapora göre, Ankara’da asgari ücret alan bekâr bir çalışanın, aylık yaşama maliyetini karşılayabilmesi için 3 bin 970 lira daha bulması gerekiyor. Raporda, "Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 7 bin 245 liraya, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 23 bin 599 bin liraya ve bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 9 bin 469 liraya yükseldi" ifadeleri kullanıldı.

Türk-İş verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Eylül 2022 itibariyle; Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 5,15 oranında gerçekleşti. Son 12 ay itibariyle artış oranı yüzde 130,01 olarak hesaplanırken dokuz aylık değişim de yüzde 76,80 oranında oldu.

Dana eti fiyatı düştü, kuzu eti fiyatı arttı

Araştırmaya göre, eylül ayında süt ve peynir fiyatları gerilerken, yoğurt fiyatları sabit kaldı. Balık ve dana eti fiyatı gerilerken, kuzu eti yüzde 7, tavuk eti yüzde 8, yumurta yüzde 11 zamlandı. Nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimeğin fiyatları geriledi. Yeşil mercimeğin fiyatı düştü. Kuru fasulye fiyatı yüzde 21 yükseldi. Bulgurda yüzde 7, makarnada yüzde 6 fiyat artışı görüldü. Pirinç ve irmik fiyatları yükseldi. Un ve ekmek fiyatı aynı kaldı.



Ayçiçek yağının fiyatı değişmedi, margarin fiyatı düştü, zeytinyağı bir ayda yüzde 12 zamlandı. Çay ve ıhlamur fiyatları gerilerken şeker fiyatı sabit kaldı. Bal yüzde 27, pekmez yüzde 21, reçel yüzde 19, yeşil zeytin yüzde 27, siyah zeytin yüzde 18, baharatlar yüzde 9 zamlandı. Salça yüzde 51 artışla eylül ayının en çok zamlanan gıdası oldu.



Semt pazarlarında maydanoz, kıvırcık gibi salata yeşilliklerinin ve pırasa, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları yükseldi. Patates fiyatları değişmedi. Soğan ve domates fiyatı geriledi. Salatalık, biber, patlıcan, kabak fiyatları ise arttı.