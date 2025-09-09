Türk yatırımcıların yeni adresi Letonya oldu

Serbest dolaşım, ticari avantaj ve kaliteli eğitim gibi birçok kriterde AB standartlarına erişmek isteyen Türk yatırımcının yeni adresi Letonya oldu. Türk vatandaşlarının Letonya’da 2025'in ilk yarısında onaylanan başvuruların yüzde 20'sini oluşturarak en büyük paya sahip olduğu kaydedildi.

Son yıllarda, küresel ekonomik krizler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yurtdışına gerçekleşen yatırımlarda artış görülmeye devam ediyor. Yatırımcılar, yatırım yoluyla birçok avantaj elde edilebileceği küresel ölçekte oturum ve vatandaşlık programlarına yönelme eğilimini sürdürüyor.

AB üyesi olmayan bir ülkenin vatandaşı için yatırım yoluyla oturma izni ve vatandaşlık hakkına sahip olabilmesine olanak tanıyan Golden Visa başvurularında Türk yatırımcıların yeni gözde ülkesi ise Letonya. Türk vatandaşlarının Letonya’da 2025'in ilk yarısında onaylanan başvuruların yüzde 20'sini oluşturarak en büyük paya sahip olduğu kaydedildi. Avrupa Birliği ülkelerinin sağladığı serbest dolaşım ve ticari avantajlardan faydalanmak isteyen yatırımcılar, diğer AB ülkelerine göre daha düşük maliyetli olduğu için de Letonya’ya yöneliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, “Türk yatırımcılar, yatırımlarında finansal getirinin yanı sıra hayat kalitesini yükseltecek diğer kriterleri de göz önünde bulunduruyor. Yatırımcılar, özellikle aileleri için de eğitim, sosyal güvenlik, sağlık ve yüksek yaşam standartlarına kolay erişim sağlayabileceği ülkeleri tercih ediyor. Letonya diğer Avrupa ülkelerine kıyasla yatırımcı için daha hesaplı olmasıyla rağbet görüyor. Yaklaşık 50 bin Euro’dan başlayarak 100 bin Euro’ya varan maliyetle Avrupa’daki en hesaplı oturum izni alınabilecek ülkelerden biri. Danışanlarımıza yatırım yoluyla Letonya’daki avantajlardan faydalanabilmesi için akıllı konaklama yatırımı sunuyoruz. Vesta Global olarak sağladığımız Wyndham Hotels & Resorts yatırım seçeneği ile Türk vatandaşlarının Letonya’da geleceğe yönelik stratejik bir yatırım gerçekleştirmesine katkı sağlıyoruz. Otel yatırımı, yatırımcının oturum izni başta olmak üzere eğitim ve serbest dolaşım gibi uzun vadeli birçok ihtiyacına da cevap veriyor. Bu fırsatlarla birlikte 2025’in ilk yarısında en çok onaylanan başvuruların Türk vatandaşları olması da Letonya’ya olan ilgiyi pekiştirecektir” dedi.

Otel yatırımına ortak olarak Avrupa’da oturum izni alınabiliyor

Konaklama projelerinin yatırımcının aradığı birçok Avrupa avantajını sağladığını belirten Narazan, “Sunduğumuz Wyndham Otel yatırımı, Letonya’da oturum izni alma fırsatını da beraberinde getiriyor. Yatırımcılarımız, akıllı konaklama yatırımı ile döviz bazlı gelir edebilmenin de ötesinde güvenle uluslararası değer yaratan bir yatırım gerçekleştirmiş oluyor. Çocukları için Avrupa’da kaliteli eğitim fırsatı arayan birçok aile de otel yatırımına ortak olarak bu avantajdan faydalanabiliyor. Letonya daha uygun maliyetli, hızlı ve istikrarlı bir alternatif arayanlar için öne çıkan bir seçenek oldu. Batı Avrupa ile İskandinavya arasında stratejik konumda bulunması ileriye yönelik girişim, iş ve yatırım fırsatları için de Türk vatandaşlarına uygun atmosferi sağlayabilir” dedi.

27 Schengen ülkesine vizesiz seyahat

Pasaport endeksinde 9. sırada yer alan Letonya pasaportu, 27 Schengen ülkesi olmak üzere 141 ülkeye vizesiz seyahat imkanı tanıyor. Aynı zamanda 48 ülkeye kapıda vize alma şansı sunuyor. İkamet izninin yenilenmesi için belirli bir süre Letonya’da bulunma zorunluluğu da bulunmuyor. Bu özellikleri ile Golden Visa için cazibe merkezi haline gelen Letonya, yatırımcıların AB standartlarını yakalayabilecekleri başlıca ülkelerden.

Diğer ülkelerde gerekli olan minimum yatırım tutarından daha az bir miktarla Schengen erişimi sunması Letonya’yı, mevcut piyasa ortamında B planı arayanlar için de önemli bir cazibe merkezi olarak öne çıkarıyor.