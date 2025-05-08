Turkcell Superonline, BOTAŞ'ın fiber altyapı ihalesini kazandı

Turkcell Superonline, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından açılan "BOTAŞ Fiber Optik Kablo Altyapısındaki Elyafların Kiraya Verilmesi" ihalesini almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, Türkiye'nin fiber bağlantı altyapısının yaygınlaşmasına yönelik stratejik bir adım attı.

Turkcell Superonline, BOTAŞ'ın fiber optik kablo altyapısındaki elyafların kiraya verilmesi için açtığı ihaleyi kazandı. Taraflar arasında 2009'dan bu yana devam eden işbirliği, yeni anlaşma kapsamında yıllık 25,5 milyon dolarlık teklifin kabul edilmesiyle 15 yıl süreyle uzatıldı.

"İhale ile Turkcell olarak ülkemizin dijital dönüşümüne önemli katkılar sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, söz konusu altyapının 81 ili kapsadığını, kurumsal ve bireysel abonelerin bundan yararlanacak olmasının, daha geniş kapsama alanı ve daha yüksek müşteri memnuniyeti anlamına geldiğini belirtti.

Koç, dünyanın en hızlı internet erişim teknolojisi olan fiber interneti tüm Türkiye ile buluşturmak için yatırımlarını sürdürdüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Turkcell'in gelecek vizyonu olarak belirlediği ana işlerimizden biri fiber internet altyapısının yaygınlaşmasına yönelik inancımızı, BOTAŞ ihalesinde bir kez daha ortaya koyduk. Bu anlaşma, servis kalitemizi artırma ve kapsama alanımızı genişletme imkanı sunacak. Yakın zamanda hayatımıza girecek 5G teknolojisinin omurgasını daha da güçlendirmemizi sağlayacak."

Bu ihaleyle Türkiye'nin dijital dönüşümüne önemli katkılar sunmaya devam edeceklerini aktaran Koç, "Bahsi geçen ihale, fiber bağlantı hizmetlerine verdiğimiz önemi ortaya koyarken, sabit genişbant altyapısındaki uzun vadeli büyüme hedeflerimize de katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.