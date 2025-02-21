Türkiye 17 bin 250 Eyfel Kulesi kadar ihracat yaptı!

Türkiye 2024 yılında, 17 bin 250 Eyfel Kulesi'nin ağırlığına denk gelen "miktar bazında ihracat" gerçekleştirdi.

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerine göre, Türkiye, geçen yıl 261,9 milyar dolar ihracatla Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Bu dönemde miktar bazında ihracat da dikkati çekti. Türkiye'nin bu alandaki ihracatı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 7,9 artarak, 174 milyon 215 bin 913 tona yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve dünyanın en önemli mimari yapıları arasında gösterilen Eyfel Kulesi'nin 10 bin 100 ton ağırlığında olduğu biliniyor. Buna göre, Türkiye'nin geçen yılki miktar bazında ihracatı yaklaşık 17 bin 250 Eyfel Kulesi'ne karşılık geliyor.

ABD miktar bazında ihracatta zirvede

Miktar bazında ihracatın ülkelere göre dağılımına bakıldığında, ABD 15 milyon 456 bin 46 tonla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 10 milyon 487 bin 29 tonla İtalya, 9 milyon 381 bin 736 tonla Çin, 8 milyon 943 bin 428 tonla Irak izledi. Listenin beşinci sırasında da 6 milyon 947 bin 363 tonla İspanya yer aldı. Romanya'ya 5 milyon 978 bin 535 ton, İngiltere'ye 5 milyon 816 bin 68 ton, Yunanistan'a 5 milyon 54 bin 461 ton, Hollanda'ya 5 milyon 35 bin 24 ton, Almanya'ya 4 milyon 587 bin 546 tonluk ihracat gerçekleştirildi.

38 milyon ton tuz, toprak, taş ve çimento ihracatı

Fasıllara göre ihracatta tuz, kükürt, toprak ve taş, alçı, kireç ile çimento geçen yıl itibarıyla 37 milyon 944 bin 582 tonla ilk sırada yer aldı. Bu faslı 14 milyon 59 bin 22 tonla mineral yakıt, yağ ve bunların damıtılmasından elde edilenler, 13 milyon 668 bin 839 tonla demir ve çelik, 12 milyon 20 bin 33 tonla metal cevher, cüruf ve kül, 8 milyon 900 bin 628 tonla inorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların bileşikleri takip etti.