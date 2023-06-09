Türkiye BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi'ne seçildi

Türkiye, 1 Ocak 2024'ten 31 Aralık 2025'e kadar iki yıl ECOSOC'ta görev yapacak. 54 üyesi olan Konseyde, her yıl Genel Kurul tarafından süresi dolan 18 ülkenin yerine yeni üyeler seçimle belirleniyor.

9.06.2023 09:56:540
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Türkiye BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi'ne seçildi

Türkiye, iki yıl süreyle görev yapmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi'ne (ECOSOC) seçildi.

Türkiye, rotasyon gereği Batı Avrupa ve diğer gruplarda Yunanistan'dan boşalan koltuk için yapılan seçimde, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 186 oy aldı. Böylelikle Türkiye, 1 Ocak 2024'ten 31 Aralık 2025'e kadar iki yıl ECOSOC'ta görev yapacak.

Rusya ve Kuzey Makedonya ise Doğu Avrupa Grubu'ndaki boş yer için gerekli olan 123 oy barajını elde edemedikleri için ikinci tur seçimlere gidecek. ECOSOC'a ayrıca, Fransa, Almanya, Haiti, Japonya, Kenya, Lihtenştayn, Moritanya, Nepal, Nijerya, Pakistan, Paraguay, Polonya, Senegal, İspanya, Surinam, Birleşik Krallık, Uruguay ve Zambiya olmak üzere 18 yeni üye ülke seçildi.

54 üyesi olan Konseyde, her yıl Genel Kurul tarafından süresi dolan 18 ülkenin yerine yeni üyeler seçimle belirleniyor.

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