Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 'Yatırımcı Günleri' düzenleyecek

Etkinliklerin ilki, 11 Ocak'ta New York’ta gerçekleştirilecek...

13.11.2023 09:14:210
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 'Yatırımcı Günleri' düzenleyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Yatırımcı Günleri" düzenleyeceğini duyurdu.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Yatırımcı Günleri'nin ilkinin, 11 Ocak'ta New York'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Yatırımcı Günleri ile enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumlar yapılacağı ve teknik soruların yanıtlanacağı belirtilerek, katılıma dair ayrıntıların ayrıca duyurulacağı ifade edildi.



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