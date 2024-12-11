"Türkiye-Dubai ticareti 5 yılda 40 milyar dolara çıkacak"

Dubai, yalnızca iş kurma fırsatlarıyla değil, aynı zamanda şirketlerin finansal süreçlerini doğru ve etkin bir şekilde yönetebilmesi için sunduğu modern altyapıyla da dikkat çekiyor.

Son dönemlerde şirketler rotalarını Dubai’ye doğru yöneltti. Farklı pazarlarda uluslararası muhasebe standartlarına uyum, şeffaf raporlama ve yerel yasalara uygunluk ise şirketlerin sürdürülebilir büyüme yolculuğunda temel taşları oluşturuyor. Dubai, yalnızca iş kurma fırsatlarıyla değil, aynı zamanda şirketlerin finansal süreçlerini doğru ve etkin bir şekilde yönetebilmesi için sunduğu modern altyapıyla da dikkat çekiyor. Ortac Global, finansal operasyonların sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için Dubai’de kapsamlı muhasebe hizmetleri sunuyor.

Dubai, küresel bir ekonomik merkez olarak girişimciler için cazip bir destinasyon olmasıyla dikkat çekiyor. Araştırmalara göre 2024'ün ilk çeyreğinde, şehrin GSYH’si 31,3 milyar dolara ulaşmış ve ticaret, finans ve lojistik sektörlerinin etkisiyle %3,2'lik bir büyüme oranı kaydedildi. 2023 yılında, Dubai Serbest Ticaret Bölgesi'ndeki Türk şirketlerinin sayısı ise yüzde 17 oranında arttı. Bu artışla birlikte, bölgede faaliyet gösteren Türk şirketlerinin sayısı da 570'i aştı.

DIFC (Dubai International Financial Centre) gibi merkezler, küresel bankalar, yatırım firmaları ve sigorta şirketleri için stratejik bir üs olarak hizmet veriyor. Güçlü düzenleyici yapılar ve dijitalleşmiş altyapılar sayesinde Dubai hem yerel hem de uluslararası yatırımcılar için güvenli bir finansal ortam sunuyor.

2 YILLIK YATIRIMCI VİZESİ

Ortac International Accounting Kurucu Ortağı Murat Ortaç, Dubai'nin yatırımcılar için sunduğu avantajları vurgulayarak, "Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla çok avantajlı bir vergi rejimi sunan Dubai, kozmopolit nüfusu ve nitelikli iş gücüyle Türk şirketlerinin de ilgisini çekiyor. Türkiye ve Dubai arasında önümüzdeki 5 yılda 40 milyar dolara ulaşması beklenen ikili ticaret hacmi de bu ilgiyi destekliyor" dedi.

Ortaç, Dubai'de şirket kuruluş süreçlerinin hızına dikkat çekerek, "Dubai, İngiltere ve Kıbrıs'ta imza yetkili müşavirleri ve ofisleriyle hizmet veren Ortac International Accounting, Dubai'nin en aktif serbest bölgesi IFZA'nın yetkili çözüm ortağı. Bu sayede sadece 7 iş günü içinde şirket kuruluşunu tamamlıyor, 2 yıllık yatırımcı vizesiyle şirket sahiplerine teslim ediyoruz" diyerek muhasebe hizmetleri, finansal planlama, vergi uyumu, bordro hizmetleri ve mali denetim gibi kapsamlı hizmet modelleriyle, işletmelerin hem yerel hem de küresel finansal standartlara uyum sağlamasını kolaylaştırdıklarını belirtti.