"Türkiye hassas dökümde Avrupa'nın yeni adresi oldu"

Makim Makina Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin İleri, Çin’in ticari sınırlamalara tabi olması ile birlikte, Avrupalı firmaların Türkiye’den tedarikçi aramalarını hızlandırdığına işaret etti.

İmalat sanayinde kullanılan parçaların üretimine yönelik ileri döküm yöntemi olan hassas döküm, sektörel anlamda dünyada ve Türkiye’de büyümeye devam ediyor. Hassas döküm sektörünün öncü firmalarından Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin İleri, Çin’in ticari sınırlamalara tabi olması ile birlikte, Avrupalı firmaların özellikle Türkiye’den tedarikçi aramalarını hızlandırdığına işaret ederek bu konuda şu bilgileri verdi:

“Dünya ticaret savaşlarındaki bu gelişmeden dolayı Türkiye’de hassas döküm sektörü, avantajlı konuma gelmiş durumda. Döküm sektörünün genelinde olduğu gibi, Avrupa’daki firmalar, Çin’den alımlarına alternatif olarak Türkiye’deki ve Doğu Avrupa’daki hassas döküm firmalarından tedarik çalışmalarına başladılar. Bu siparişlerde artışa neden oldu. Bu ivmenin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi ve sektörün hızlı gelişimi için katma değeri ve teknolojisi yüksek parça üretimine ağırlık verilmeli. Özellikle medikal ve savunma sanayiine yönelik üretimin artması gerekir”.

Hassas döküm sektörünün artan talep ile birlikte, bu talebi karşılama yönünde kapasite sıkıntısı yaşadığına da vurgu yapan İleri, “Zaman zaman teslimatlarda gecikmeler yaşanabiliyor. Bu da sektörün Türkiye’de kapasite artırma potansiyelini gösteriyor” şeklinde açıklamada bulundu.

Türkiye, Avrupa’da 2. büyük üretici konumunda

Hassas döküm sektörü dünya genelinde öncelikle makina, havacılık, savunma sanayi, otomotiv, kimya endüstrisi, medikal, otomasyon, gıda ve elektrik endüstrisi olmak üzere üretimin bütün alanlarına hizmet veriyor. Hassas döküm, Türkiye’de ağırlıklı olarak makine, savunma, havacılık, medikal, otomotiv, enerji, ve gıda sektörlerine yönelik üretim gerçekleştiriyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Döküm Sanayi Sektör Meclisi-2020 Hassas Döküm Raporu ile Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği’nin (TÜDÖKSAD) 2021 yılına ilişkin sektör raporuna göre, dünya genelinde 2016 yılında 1.8 milyon ton olan hassas döküm üretiminin 2023 yılında 2.43 milyon tona ulaşacağı ön görülüyor. Araştırma raporlarında, 2020 yılında sektörün pazar büyüklüğü 22-24 milyar dolar aralığında yer alıyor. Önümüzdeki 5 yıllık dönem için yüzde 3.6 ile 5.7 aralığında yıllık bir büyüme oranı tahminiyle birlikte, sektörün 2026 yılına ilişkin pazar büyüklüğünün 25-27 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Amerikan Dökümcüler Birliği’nin (AFS) Ocak 2021’de yayınladığı; 2019 yılını içeren 54. Dünya Döküm Üretimi istatistiklerine göre Türkiye, toplam 2 milyon 314 bin 215 ton üretimle iki basamak yükselerek dünyada 9. büyük, Avrupa’da ise İtalya’yı geçerek 2. büyük döküm üreticisi konumuna geldi.