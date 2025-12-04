Türkiye, savunma ve havacılık ihracatında tarihi rekor

Savunma ve havacılık sanayisinin ocak-kasım dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 7 milyar 445 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların yıllık istatistiklerini geride bıraktı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında tarihi rekora ulaşıldığını belirterek, "Türkiye, savunma ve havacılık ihracatında yükselişini kararlılıkla sürdürüyor, her ay yeni bir başarı hikayesi yazıyoruz. Ocak-kasım dönemi toplam ihracatımız, geçen yılın aynı dönemindeki 5 milyar 733 milyon dolar seviyesinden yüzde 30 artışla 7 milyar 445 milyon dolara ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Kasım ayı ihracatının geçen yılın aynı döneminde 613,7 milyon dolar seviyesindeyken yüzde 22 artışla 747 milyon dolara yükseldiğini bildiren Görgün, şunları kaydetti:

"Bu ivmeyle birlikte sektörümüz, yalnızca kasım ayındaki artışla değil, yılın geneline ilişkin performansıyla da tarihi bir eşiği aşarak yeni bir rekora imza atmıştır. Yalnızca 11 ayda gerçekleşen ihracat rakamlarımız tüm zamanların yıllık istatistiklerini geride bırakmıştır. Bu performansla sektörümüz, yüksek katma değerli ürünlerde istikrarlı büyümesini güçlendirmiş, ihracat hacmini genişletmiş, küresel pazarlardaki rekabet gücünü daha da pekiştirmiştir."

Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttükleri uluslararası işbirliği faaliyetlerinin, firmaların yalnızca belirli bir coğrafyaya değil, dünyanın hemen her bölgesine ihracat yapabilmesinin önünü açtığını belirtti.

SSB olarak, ihracat yapan firma sayısını artırmayı, KOBİ'leri küresel tedarik zincirlerine entegre etmeyi, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli bir ihracat modeli oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Görgün, "Bu başarıya katkı sunan tüm şirketlerimizi ve ekosistemimizin tüm paydaşlarını gönülden tebrik ediyorum. Türkiye, savunma sanayisinde üreten, geliştiren ve ihraç eden güçlü bir ekosistemle yoluna kararlılıkla devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.