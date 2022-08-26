Türkiye'de faal girişimlerin yüzde 43,1'i hizmet sektöründe

Türkiye'de geçen yıl faal girişimlerin yüzde 43,1'i hizmet sektöründe, yüzde 36,5'i ticaret sektöründe yer aldı. Hizmet sektörü, toplam istihdamın yüzde 37,4'ünü oluştururken sanayi sektörünün istihdamdaki payı yüzde 28,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin sanayi ve hizmet istatistiklerini açıkladı. Geçici sonuçlara göre, 2021'de faal olan girişimlerin yüzde 43,1'i hizmet sektöründe, yüzde 36,5'i de ticaret sektöründe yer aldı. Hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 37,4'ünü oluştururken sanayi sektörünün istihdamdaki payı yüzde 28,9 olarak hesaplandı.

Ticaret sektörü ciroda yüzde 44,7'lik payla ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 14,1, sanayi sektörünün ciro payı yüzde 35,9 olarak kayıtlara geçti.

Aktif girişimci sayısı 3,6 milyon

Geçen yıl üretim değeri imalatta 4 trilyon 889 milyar lira, ticarette 1 trilyon 121 milyar lira, inşaatta 835 milyar lira, ulaştırma ve depolamada 771 milyar lira ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 666 milyar lira olarak hesaplandı.

2021'de ciro payının yüzde 34,7'sini 250 ve üzeri büyüklük grubu, yüzde 24,6'sını 1-9 büyüklük grubu, yüzde 19,9'unu 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 20,8'ini 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. İstihdamın ise yüzde 37,6'sını 1-9 büyüklük grubu, yüzde 26'sını 250 ve üzeri büyüklük grubu, yüzde 20'sini 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 16,4'ünü 50-249 büyüklük grubu teşkil etti.

İmalat sanayisindeki girişimlerin yüzde 61,4'ü düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Bu faaliyetlerdeki girişimler, istihdamın yüzde 51,7'sini, cironun yüzde 35,7'sini oluşturdu. Geçen yıl aktif girişim sayısı 3 milyon 578 bin 877 olarak gerçekleşti. Geçici sonuçlara göre 2021 yılında ciro 16 trilyon 679 milyar lira, üretim değeri 9 trilyon 850 milyar lira, faktör maliyetiyle katma değer 2 trilyon 713 milyar lira olarak hesaplanırken, mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 15 trilyon 301 milyar lira oldu. İstihdam ise 17 milyon 495 bin 511 kişi olarak kayıtlara geçti.