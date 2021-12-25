Türkiye'de kripto varlık platformlarına yönelik ilk ceza geldi

Binance'a denetiminde tespit edilen ihlallerle ilgili en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

25.12.2021 13:17:000
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Türkiye'de kripto varlık platformlarına yönelik ilk ceza geldi

BN Teknoloji şirketine (Binance) Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, söz konusu karar, bu alanda kesilen "ilk cezai müeyyide" olma özelliğini taşıyor.

MASAK tarafından Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin Binance'e en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesilmesi kararlaştırıldı.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmelikle MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti.

Bu kapsamda MASAK, internet sitesinden kripto hizmet sağlayıcılara ilişkin rehber yayımlamıştı.

Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.

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