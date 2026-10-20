Türkiye'nin 2026 yılı Ağustos ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin net UYP'si ağustos itibarıyla eksi 364,5 milyar dolar oldu. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, ağustos itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 6,1 artışla 445,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,1 azalışla 809,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rezerv varlıklar, 22,2 milyar dolar artarak 186,7 milyar dolar olurken varlık kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar yüzde 0,7 artarak 82,4 milyar dolar oldu.

Finansal türevler kalemi yüzde 51,9 artarak 3,8 milyar dolar, diğer yatırımlar yüzde 1 artarak 163,3 milyar dolar, bankaların yabancı para varlıkları ise yüzde 2 azalarak 43,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları alt kalemlerinden hisse senetleri ve yatırım fonu payları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 6,8 artarak 53,6 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 2,9 azalışla 225,9 milyar dolar, portföy yatırımları yüzde 2,8 artarak 164,7 milyar dolar, finansal türevler kalemi yüzde 22,7 azalarak 3,1 milyar dolar, diğer yatırımlar ise yüzde 1,3 düşerek 416 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.