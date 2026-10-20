Döviz ve altın güne nasıl başladı? (20 Ekim 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 49,5780 seviyesinde bulunuyor.

20.10.2026 10:12:460
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (20 Ekim 2026)

Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,5440'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,5780 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,3 artışla 55,7260'tan, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 66,2710'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 101,7 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 572 liradan işlem görüyor.

Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 azalışla 6 bin 595 liradan tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6 bin 572 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 779 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 917 liradan satılıyor.

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, altının onsu yüzde 0,5 azalışla 4 bin 121 dolardan işlem görüyor.

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