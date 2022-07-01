“Türkiye'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” Belli Oldu: İşte ilk 3

Capital Dergisi’nin bu yıl 10’uncusunu düzenlediği “Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” araştırmasındaki hayırsever şirketler ve liderleri belirlendi.

1.07.2022 17:58:000
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“Türkiye'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” Belli Oldu: İşte ilk 3

Capital Dergisi’nin bu yıl 10’uncusunu düzenlediği “Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” araştırmasındaki hayırsever şirketler ve liderleri, dünyada ve Türkiye’de artan sosyal eşitsizliğe çare bulmak için çalışıyor. Odaklarında ise gençler, kadınlar ve hassas gruplar ilk sıralarda yer alıyor.

2021 yılında gerçekleştirdikleri bağış tutarına göre belirlenen “Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı “ araştırmasının ilk 3’ünde; 608 milyon 249 bin TL ile Koç Ailesi ilk sırada yer alırken, 388 milyon 175 bin TL ile Erman Ilıcak (Rönesans Holding) ikinci,  368 bin TL ile Fuat Tosyalı (Tosyalı Holding) bulunuyor.

Haberin tamamı Capital Temmuz sayısında

https://dergiburda.com/product/detail/capital

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