Türkiye'nin petrol ve LPG ithalatı azaldı

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 3 milyon 581 bin 154 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) şubat ayına ilişkin Petrol Piyasası Sektör Raporu'na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yaklaşık yüzde 0,1 azalarak 2 milyon 243 bin 924 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı ise yaklaşık yüzde 12,6 artışla 1 milyon 19 bin 676 tona çıktı. İthalatın kalan kısmını, fueloil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu. Böylece toplam ithalat, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 3 milyon 581 bin 154 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 282 bin 968 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 506 bin 95 tonla Irak ve 182 bin 778 tonla Kazakistan izledi.

Yurt içi benzin satışları şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,7 artarak 354 bin 876 tona, motorin satışları yüzde 8,9 artarak 1 milyon 814 bin 350 tona yükseldi. Toplam petrol ürünleri satışları da yüzde 9,1 artarak 2 milyon 293 bin 400 ton olarak kayıtlara geçti.

- Petrol ürünleri ihracatı yüzde 10,7 arttı

Türkiye'nin motorin türleri ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,8 artarak 521 bin 660 ton olurken, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 68,5 yükselerek 74 bin 860 ton olarak kayıtlara geçti. Benzin türleri ihracatı yüzde 85,3 azalarak 5 bin 175 ton olarak gerçekleşirken, havacılık yakıtları ihracatı da yüzde 6,8 azalarak 308 bin 976 ton oldu.

Petrol piyasasında toplam ihracat ise yüzde 10,7 artışla 1 milyon 118 bin 970 tona yükseldi. Denizcilik yakıtları üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,5 artarak 83 bin 861 ton olarak kaydedildi.

Havacılık yakıtları üretimi yüzde 8,7 azalarak 415 bin 152 ton, motorin türleri üretimi yüzde 3,33 düşüşle 1 milyon 332 bin 616 ton ve benzin türleri üretimi yüzde 0,8 azalışla 364 bin 127 ton olarak hesaplandı. Böylece toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 2,1 artarak 2 milyon 891 bin 111 ton olarak gerçekleşti.

- Türkiye'nin LPG ithalatı, şubatta azaldı

EPDK'nın şubat ayına ilişkin LPG Piyasası Sektör Raporu'na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Rusya, ABD, Türkiye Serbest Bölgeleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Gürcistan oldu.

LPG ithalatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 azalarak 234 bin 829 ton olarak gerçekleşti. Bu dönemde rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 24,9 artarak 58 bin 876 ton oldu.

İhracat, Marshall Adaları, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, Lübnan, Romanya, Ukrayna, Singapur, Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Polonya, Bulgaristan ve Türkiye Serbest Bölgeleri olmak üzere 13 farklı ülke ve bölgeye yapıldı. LPG üretimi de aynı dönemde yaklaşık yüzde 11 artarak 81 bin 86 tona çıktı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yapılan yurt içi LPG satışı yaklaşık 275 bin 890 ton olarak hesaplandı. Satışlarda yüzde 82,7 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer alırken bunu, yüzde 13,7 ile tüplü LPG ve yüzde 3,6 ile dökme LPG satışları izledi.