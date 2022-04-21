Resmi rezerv varlıkları azaldı... Brüt rezervler ise arttı

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları martta 105,9 milyar dolar oldu. Brüt rezervleri ise 112 milyar 297 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, martta bir önceki aya göre yüzde 4,1 azalarak 105,9 milyar dolara geriledi. Brüt rezervleri ise 15 Nisan haftasında 2 milyar 384 milyon dolar artarak 112 milyar 297 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından, Mart 2022 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları martta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,1 azalarak 105,9 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 7,9 azalışla 56,1 milyar dolara düşerken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 0,7 artışla 42 milyar dolara çıktı.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) martta bir önceki aya göre yüzde 4,5 azalarak 21,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 15,4 milyar doları anapara, 5,7 milyar doları faizden oluştu.

Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 62,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 21,5 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler martta bir önceki aya göre yüzde 1,1 azalarak 53,1 milyar dolara indi.

Merkez Bankası rezervleri 112,3 milyar dolar oldu



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 15 Nisan haftasında 2 milyar 384 milyon dolar artarak 112 milyar 297 milyon dolara yükseldi.



TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 15 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 319 milyon dolar artışla 69 milyar 37 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Nisan'da 67 milyar 718 milyon dolar seviyesindeydi.



Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 65 milyon dolar artarak 42 milyar 195 milyon dolardan 43 milyar 260 milyon dolara yükseldi.



Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 15 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 384 milyon dolar artarak 109 milyar 913 milyon dolardan 112 milyar 297 milyon dolara çıktı.