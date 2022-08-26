Türkiye’nin yüzde 70’inin kiralık bütçesi 5 bin TL’nin altında

Çevrimiçi gayrimenkul platformu Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda temmuz ayı emlak verilerini yayınladı. Özel araştırma dosyasında ise yaş gruplarına göre kiralık ev bütçeleri incelendi. Emlakjet’in 2021 ve 2022 yıllarını karşılaştırdığı verilere göre en az kiralık bütçe 55+ yaş grubunda olurken, en yüksek bütçe 40-55 yaş grubunda tespit edildi. 55+ yaş grubunda yer alanların 4’te birinin kiralık bütçesi 0-1500 TL aralığında oldu. 5 bin TL ve üzeri kiralık ev bütçesi ayıranlar arasında ise 40-55 yaş grubu yüzde 20 ile en yüksek bütçeye sahip grup oldu.

TÜİK verilerine göre konut piyasalarında temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 12,9’luk düşüş görüldü. Emlakjet verilerine bakıldığında ise temmuz ayında Türkiye’de satılık konut fiyatları aylık ortalama yüzde 7, kiralık konut fiyatları aylık ortalama yüzde 8 artış gösterdi. Satılık konut fiyatlarında en çok yıllık artış gösteren şehir İstanbul olurken, yıllık kiralık konut fiyat artışında ise temmuz ayında İzmir birinci oldu.

TÜİK verilerine göre 2022 yılı temmuz ayında Türkiye genelinde konut satışları 93 bin 902 adet olurken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,9 düşüş gösterdi. Bununla birlikte ipotekli satış oranı yüzde 20 olarak gerçekleşirken, ilk el satış oranı ise yüzde 31 oldu.

Yıllık satılık konut fiyat artışında İstanbul, kiralıkta ise İzmir önde

Emlakjet verilerine göre temmuz ayında Türkiye’de satılık konut fiyatları aylık ortalama yüzde 7 artarken yıllık artış ise yüzde 207 oldu. Kiralık konut fiyatlarındaki artış ise temmuz ayında yüzde 8 olurken, yıllık artış ise yüzde 282 olarak tespit edildi. İstanbul, yüzde 247 seviyesinde artış ile yıllık satılık konut fiyat artışında ilk sırayı aldı. Kiralık konut fiyat artışında ise ilk sırada İzmir yer aldı.

Aylık satılık konut fiyat artışında Antalya yüzde 9 artış ile temmuz ayında lider olurken, aylık kiralık artışında Bursa yüzde 13’lik artışla diğer şehirleri geride bıraktı.

Temmuz ayında toplam konut aramaları içinde Emlakjet kullanıcılarının yüzde 56’si satılık konut ararken, kiralık aramaların oranı ise artarak yüzde 44 ile geçen aya göre bir puan arttı.

Temmuz’da da en çok konut aranan ilçe İstanbul Beylikdüzü oldu

İlçelere göre kiralık ve satılık konut arama verilerine göre temmuz ayında İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi en çok aranan ilçe oldu. Beylikdüzü’nü sırasıyla Bursa’nın Osmangazi ve Gaziantep’in Şahinbey ilçeleri takip etti.

“Yaşa göre kiralık bütçesinde en az bütçe 55 üstü, en yüksek bütçe 40-55 yaş grubunda”

Emlakjet’in temmuz ayına özel olarak gerçekleştirdiği özel araştırma dosyasında yaş gruplarına göre kiralık bütçeler konusu değerlendirildi. Emlakjet kullanıcılarına yöneltilen sorular doğrultusunda 2021 ve 2022 yılı kiralık bütçe verileri karşılaştırıldı. Buna göre 2022 yılında yaşlara göre kiralık ev bütçesi anket sonuçlarına göre en az bütçe 55+ yaş grubunda olurken, en yüksek bütçe 40-55 yaş grubunda tespit edildi. 55+ yaş grubunda yer alanların 4’te birinin kiralık bütçesi 0-1500 TL aralığında oldu. 5 bin TL ve üzeri kiralık ev bütçesi ayıranlar arasında ise 40-55 yaş grubu yüzde 20 ile en yüksek bütçeye sahip grup oldu. 2021 yılında yapılan ankette ise en az kiralık ev bütçesi 18-25 yaş grubunda tespit edilmişti. 2500-5000 TL aralığında bütçe ile ev arayan kullanıcıların neredeyse yarısı 25-40 yaş grubunda yer aldı.

2021 yılında tüm yaş gruplarında 0-2500 TL arasında kira bütçeleri en yüksek oranlarda yer alırken, bu yıl ise fiyat artışlarıyla ağırlıklı bütçeler 1500-5000 TL arasına kaydığı tespit edildi. 2021 yılı sonuçlarına göre 2500-5000 TL üzeri kiralık bütçe aralığında yüzde 30 ile 55 yaş üstü grubun bütçesi en yüksekken, bu yıl yüzde 62 ile 40 -55 yaş grubu en yüksek bütçeyi belirtti. 2021 yılında en çok 18-25 yaş aralığında görülen (yüzde 62) 1500 TL bütçe oranı bu yıl yüzde 25 ile 55 yaş üzeri grupta yer aldı.

Emlakjet temmuz ayında ayrıca geçtiğimiz yıl ve bu yılın kiralık ev arama sürelerini de kıyasladı. Yapılan araştırmaya göre 2022 yılında kullanıcıların yüzde 55 ile yarısından fazlası 2 aydan uzun süresidir kiralık ev arıyor. Geçtiğimiz yıl mart ayında gerçekleştirilen araştırmada ise kullanıcıların yüzde 46’sı 2 aydan uzun süredir kiralık ev aramışlardı. Bu yıl ayrıca kullanıcıların 5’te biri ise 1-7 gün aralığı ile henüz çok yeni kiralık ev arayışına başlamış durumda.

Tolga İdikat: “Kiralık evlerde seçenekler azaldı”

Araştırma verilerini değerlendiren Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, “Geçtiğimiz ay emlakjet.com kullanıcılarına yöneltilen ankette kiralık ev arama sürelerini 2 ay ve üzeri olarak belirtenlerin oranı %55 ile geçen yılki %46 oranına göre artış gösterdi. İki yıldır tekrarladığımız anket, kiralık evlerde seçeneklerin azaldığını ve kiralık ev arama süresinin arttığını ortaya koyuyor. Yaklaşan okula dönüş döneminin kiralık piyasasını daha çok canlandıracak ve mevcutta yüksek olan talebi artıracaktır.

Kiralık piyasasında arzın talebe yetişemediği mevcut dengesizliğin çözümü için ofislerin sektör yetkilileri geçtiğimiz dönemde ofislerin konut çevrilebilmesi için öneride bulundu. Henüz yürürlüğe girmese de gayrimenkuldeki sıkışıklık durumu için çözüm aranması olumlu. Gayrimenkul piyasasındaki uzman isimlerin yorumlarını biz de önemsiyor her ay raporumuzda bir uzman görüşüne yer veriyoruz. Uygulanan çözümlerin meyve vererek daha dengeli piyasa şartlarının oluşmasını umuyoruz.” dedi.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan: “Kiralık fiyatlarında bir düşüş beklemiyoruz”

“Yaş gruplarının aramalarına ilişkin veriler gerçekten piyasa ile ilgili önemli sonuçlar veriyor. Özellikle emeklilikte yaşa takılanlar ve hatta bu aşamada istihdam konusunda zorluklar çekmeye başlayan orta yaş üstü sınıf, kiralık daire fiyatlarında daha sınırlı bir bütçeye sahip. Genç nüfusta ise bazen aynı evi paylaşan birden fazla kişi olması, ayrıca yeni evlenen çiftlerde belki de çiftlerin beraberce çalışması nedeniyle arama bütçesi bir miktar daha yükselebiliyor. Lakin piyasa açısından ya da rakamlar belirlenirken ‘gençler kiralayacak fiyat bir miktar yüksek tutalım’, ya da ‘yaşlılar oturabilir bir miktar düşük tutalım’ şekilde mal sahiplerinin bir değerlendirmesi olmuyor. Kiralık fiyatlardaki trendler konusundaysa, maalesef kiralık fiyatlarında bir düşüş beklemiyoruz. Hatta üniversite kayıtları ile beraber genel bir artış bekliyoruz diyebiliriz. Lakin merkezî konumda olmayan, uzak akslarda fiyatlar belki bir süre sabit kalabilir.”

Antalya Manavgat'tan Rainbow Akdeniz Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Bedriye Günay: “Kiralık ev için talep fazla fakat arz çok az”

“Kiralık fiyatlarına baktığımızda bizim hizmet verdiğimiz Antalya bölgesinde Nisan-Mayıs dönemindeki hızlı kira artışları durdu. Şimdilerde kira fiyatları stabil hale geldi. Önümüzdeki dönemde de bu fiyatların üzerine çıkmasını beklemiyoruz. Kiraların bu sene artmasında enflasyon dışında iki faktör de etkili oldu. Bu faktörler tatil döneminde mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen kişiler ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yabancıların tercih etmesi olarak söylenebilir.

Genel olarak müşteri profilimiz 25-45 arası kişilerden oluşuyor. Çünkü pandemi sonrası otellerin çalışmaya başlamasıyla beraber mevsimlik olarak çalışmaya gelen kişiler oldu. Bununla beraber kiralık ev için talep fazla fakat arz çok az. İnsanlar mevcut evlerinden çıkmak istemiyorlar çünkü yeniden kiralama sırasında ekstra masraflar ortaya çıkıyor ve bu durumdan kaçınıyorlar. Kiralık evlere olan talepten dolayı, kiralık evleri ilan olarak girmeden portföyümüzdeki kişilerin taleplerini karşılıyoruz.”