TÜRSAB'dan bayram tatili öncesi dolandırıcılık uyarısı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği - TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TÜRSAB'a ulaşan ihbar ve şikayetlerde sahte rezervasyon siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen tatil dolandırıcılığı vakalarında son yıllarda ciddi bir artış yaşandığını belirtti.

Dolandırıcılık vakalarının tamamının TÜRSAB'a ulaşmadığını aktaran Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"Birlik olarak bize yapılan ihbar ve şikayetlere bakıldığında, dolandırıcı sayfalarla ilgili gelen ihbar sayısı 2022 itibarıyla 319 iken, 2023'te bu sayı yaklaşık üç kat artarak 920'ye yükseldi. Emniyet güçlerimiz ve devletimizin ilgili makamlarıyla koordineli biçimde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 2024'te bu sayının nispeten gerilediğini gördük. 2024'te dolandırıcı sayfa ihbarı 868 olarak kayıtlarımıza geçti. Ancak toplam mağdur sayısının çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Hedefimiz ilgili mercilerle ortak hareket ederek bu sayıları olabildiğince azaltmak."

Tatil veya seyahat alımlarında dolandırıcılıkların büyük kısmının Instagram üzerinden oluşturulan sahte hesaplar üzerinden gerçekleştirildiğini vurgulayan Bağlıkaya, sahte hesaplar üzerinden iletişim için WhatsApp numarası paylaşıldığını ve dolandırıcıların temaslarını bu numaralar üzerinden yaptığını anlattı.

Bağlıkaya, tatil ve seyahat satışlarında dolandırıcılık vakalarının dönem dönem farklı alanlarda öne çıktığının altını çizdi.

Salgın süreci ve sonrasında villa kiralamalarında dolandırıcılık vakalarının daha çok yaşandığını, son zamanlarda bungalov turizminde bu tip olayların sık yaşanmaya başladığını belirten Bağlıkaya, "Dolandırıcılık girişimleri daha çok bayram tatili, ara tatil, yarıyıl tatili gibi dönemlerde yoğunlaşıyor. Biz de bu dönemler başta olmak üzere her fırsatta bu tür vakalara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz." diye konuştu.

"Tatil ve seyahatler TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri üzerinden satın alınmalı"

Bağlıkaya, tatil ve seyahatlerin TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri üzerinden satın alınması gerektiğini vurgulayarak, bu konudaki farkındalığı artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Bu tür vakalarda dolandırıcıların herhangi bir tur şirketinin sayfasını kopyalayıp adres çubuğundaki bölümde küçük bir harf değişikliği yapmak suretiyle benzer bir domain adı ve sayfa tasarımıyla sahte bir site oluşturabildiğini ifade eden Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızdan ricamız, tatil satın aldıkları web sayfasının adres çubuğundaki ismi dikkatlice kontrol etmeleri. Dolandırıcılar ayrıca izlerinin sürülmesini kolaylaştıracağından çoğunlukla sabit telefon numarası kullanmamaktalar. Görüşme ve yazışmalarını genelde WhatsApp hatları üzerinden gerçekleştirerek sahte rezervasyon işlemi sürecini tamamlamakta. Bu hususlara dikkat edilmesi güvenli rezervasyon bakımından önem taşıyor. Diğer yandan, rezervasyon yapıldığında ödeme, seyahat acentelerinin kurumsal IBAN'ına yapılır. Ancak seyahat acentesi olmayan kişiler ödemeleri şahsi IBAN'larına almak suretiyle mağduriyete yol açmaktadır."

Bağlıkaya, sosyal medya hesaplarında kullanıcı adlarının sıklıkla değişmiş olmasının, olası dolandırıcılığa işaret ettiğini belirterek, ürünün fiyatının piyasa değerinin çok altında olmasının şüphe edici bir durum olduğunu ve vatandaşların bu hususlara dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

Sahte sosyal medya hesaplarının takipçi sayılarının yüksek olabileceğine ancak bu hesaplardan genellikle az sayıda paylaşım yapıldığına dikkati çeken Bağlıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu da sayfanın sahte olduğunu gösteren ibarelerden biridir. Sahte sosyal medya hesaplarında güven sağlamak amacıyla özellikle devlet kurumları ve tanınmış kişilerin hesapları takip edilebilmektedir. Bunlara dikkat etmek gerekir. Dolandırıcılar güven sağlamak için söz konusu sahte hesaplardan yaptıkları paylaşımlarına olumlu yorumlar yaparlar. Bu yorumları yapan aslında kendileridir. O nedenle bu hesapların yorum kısımlarını da dikkatlice incelemek gerekir."

Bağlıkaya, tatil satılan siteler ya da sosyal medya hesapları hakkında şüphe oluşması durumunda tüketicilerin şikayette bulunmalarını önererek, bunun dolandırıcılıkların önüne geçme noktasında önem taşıdığını aktardı.

"TÜRSAB dolandırıcılıkla mücadele ediyor"

TÜRSAB'ın dolandırıcılıkla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalara değinen Bağlıkaya, farklı nedenlerle tüketicilerin mağdur olmasını engelleyebilmek için ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

"TÜRSAB web sayfamız üzerinden hizmet sunduğumuz dijital doğrulama sistemi de son derece etkili bir sistem. Tüketicilerimiz tatil satın aldıkları acentelerin TÜRSAB'a üye olup olmadığını bu sistem sayesinde kolayca öğrenebiliyor." diyen Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Bu konuda Google ve Meta şirketleriyle de yakın temas içerisindeyiz. Nitelikli dolandırıcılık amacıyla hareket eden web sitelerini Google ile paylaşıyor, arama motoru üzerinde özellikle üst sıralarda listelenmesinin önüne geçiyoruz. Gerçek seyahat acentelerinin web sayfalarını taklit eden sitelere erişimin engellenmesi için aksiyon alınmasını sağlıyoruz. Meta ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde de önemli bir mesafe aldık. Dolandırıcılık amaçlı sosyal medya hesaplarının askıya alınması konusundaki temaslarımız ve sektörümüz adına bilgilendirmelerimiz devam ediyor."

Bağlıkaya, TÜRSAB'ın bu konuda yürüttüğü çalışmaları hızlandırdığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"7 gün, 24 saat çalışan özel bir dijital denetim ekibi oluşturan TÜRSAB, 2024'te kaçak acentecilik ve dolandırıcılık konusundaki 7 bin 656 ihbarla ilgili işlem yaptı. Bunların 868 tanesini bungalov ve villa dolandırıcılarıyla ilgili ihbarlar oluşturdu. TÜRSAB dolandırıcılık vakalarını savcılık şikayetleriyle yargıya taşımanın yanında mağduriyet yaşayan acentelerine ve tüketicilere de haklarını hukuki yollarla araması için destek oldu. Ayrıca kaçak acentelerin sıkı denetimi için oluşturduğumuz ekipler de havalimanlarında ve diğer alanlarda sıkı denetimler gerçekleştiriyor."