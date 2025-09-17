TVF'den Vakıfbank'ta pay satışı açıklaması

Türkiye Varlık Fonu'nun bugün KAP'a yer alan açıklaması şöyle:

"16 Eylül 2025 tarihli özel durum açıklamasını takiben gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun (“Vakıfbank”) çıkarılmış sermayesinin %1,53’üne tekabül eden toplam 152.000.000 TL nominal değerli payın (“Paylar”) hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle, Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı (“İşlem”), pay başına 27,07 TL bedel üzerinden toplam 4.114.640.000 TL karşılığında gerçekleşmiştir.

Takas işleminin mutat kapanış şartlarına tâbi olmak üzere 19 Eylül 2025 tarihinde borsa dışında gerçekleştirilmesi beklenmekte olup, söz konusu takas işlemi tamamlandığında ayrıca açıklama yapılacaktır.

İşlem'in kapanışını takiben, Türkiye Varlık Fonu’nun Vakıfbank’taki doğrudan pay sahipliği %73,26 olacak, Türkiye Varlık Fonu, Vakıfbank'ın ana pay sahibi olmaya devam edecektir.

Türkiye Varlık Fonu olarak, yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz"

DÜN DUYURMUŞTU

Türkiye Varlık Fonu (TVF), dün Vakıfbank'ta bulunan paylarından 152 milyon lira nominal değere sahip kısmın Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satış sürecinin başladığını duyurmuştu.